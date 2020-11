Airuno, 14 novembre 2020 – Non c'è due senza tre e il quattro vien da sé. Ad Airuno il piromane delle auto ha colpito ancora e in una sola notte ha bruciato due macchine. Sono una Volkswagen Golf e di una Citroen Berlingo di cui non è rimasto altro che scheletri di lamiere fumanti e annerite: erano entrambe posteggiate in strada, una in via Piave, l'altra in via Consorziale. E' la stessa zona dove a inizio settimana era stato bruciato un van Dacia Dokker e a fine mese una Opel Corsa, senza contare l'incendio di una catasta di gomme usate. Il timore è che se non c'è due senza tre e il quattro vien da sé, il cinque l'accompagna. Non sarebbe del resto la prima volta: nel 2016 i carabinieri avevano arrestato un 52enne di Brivio che tra Airuno e Brivio aveva appiccato le fiamme ad almeno una decina di veicoli.

“In queste settimane sono state incendiate alcune vetture – spiega il sindaco Alessandro Milani -. Con il comandante della Polizia locale Enrico Badon ci siamo subito mobilitati per una stretta collaborazione con i carabinieri di Brivio che stanno svolgendo le necessarie indagini. Certamente utili saranno i riscontri delle immagini della videosorveglianza. Abbiamo già attivato il pattugliamento serale da alcune settimane e si sta valutando l'installazione di nuove postazioni del sistema di videosorveglianza, che attualmente conta oltre 15 postazioni che coprono tutte le entrate e uscite del paese. Invitiamo i cittadini a prestare attenzione e collaborare”.