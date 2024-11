Ai vertici di Confindustria: "Passione e impegno. Maria ha un’attitudine a cercare nuove sfide"

È una lombarda la nuova numero uno di Confindustria Giovani: Maria Anghileri, 37 anni di Lecco, eletta ieri con oltre il 95% dei voti del Consiglio Nazionale. Laureata in Giurisprudenza alla Bocconi e abilitata alla professione forense ha completato i suoi studi alla Columbia University e alla Harvard Bussiness School. Dal 2016 è entrata nel Gruppo Eusider, l’azienda siderurgica di famiglia che in Italia conta 18 sedi e 900 dipendenti, con il ruolo di direttore operativo. "In questi anni stiamo imparando a convivere con un cambiamento sempre più rapido e pervasivo, Una qualità che ci contraddistingue come imprenditori giovani è proprio riuscire a scorgere opportunità nel cambiamento e di assumerci il rischio di percorrere nuove strade. Noi ci siamo e la nostra azione si concentrerà su tre parole chiave: imprese, persone, Europa. C’è bisogno di noi, delle nostre imprese, delle nostre idee". Tra i punti più qualificanti della sua agenda c’è il “Cantiere delle policy“, che, insieme ai più qualificati think tank e centri di ricerca svilupperà analisi e proposte su questioni decisive della politico-economica nazionale ed europea, il "Business friendly index", per misurare gli impatti dei provvedimenti europei sulla competitività delle imprese e una nuova collaborazione tra industria e i protagonisti del terzo settore. "Noi siamo apolitici e apartitici. C’è un grande dialogo con il Governo, abbiamo salutato con favore alcuni aspetti della manovra come la grande attenzione ai conti pubblici, alle famiglie e alle imprese. Chiediamo ancora più attenzione su alcuni fronti, come gli investimenti perché solo con gli investimenti si riesce a crescere".

Maria Anghileri è stata vicepresidente nazionale nella squadra uscente dei Giovani Imprenditori con delega alla cultura d’impresa e politica industriale dove si è occupata del progetto GenerAzioni, dedicato al passaggio generazionale nelle aziende familiari. Dall’ingresso nel movimento nel 2015, ha ricoperto gli incarichi di vicepresidente dei gruppi giovani di Confindustria Lecco Sondrio, Confindustria Lombardia e Assolombarda.

Tra i primi a congratularsi con lei i genitori, papà Eufrasio Anghileri e mamma Giuditta. "Con grande gioia oggi assistiamo al raggiungimento di questo importante traguardo di nostra figlia Maria. Questo successo, non solo è il risultato di anni di dedizione e passione, ma anche caratteristica della sua costante voglia di affrontare nuove sfide. Siamo molto orgogliosi di lei e ci auguriamo che continui ad essere di esempio per tutti i giovani". La neopresidente dei Giovani Imprenditori che è diventata anche vicepresidente di Confindustria senior e sarà quindi il braccio destro di Emanuele Orsini,ha ricevuto i complimenti anche del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e di Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio che ha sostenuto fin dall’inizio la sua candidatura.