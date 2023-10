Aggredito dal suo cane, finisce in ospedale

Aggredito a morsi dal suo cane mentre gli porta da mangiare. Brutta disavventura ieri mattina per un settantaseienne di Arzago d’Adda, nella Bassa, rimasto ferito dopo aver subito un’aggressione dal suo cane. A lanciare l’allarme, chiamando il 112, è stato proprio l’uomo che vive da solo al Cascinetto San Pietro, nella campagna a sud di Arzago. Secondo una prima ricostruzione l’anziano, originario di Oltre il Colle, in quel momento stava portando da mangiare al suo cane, ma quando lo ha raggiunto è caduto. E forse, proprio quel movimento improvviso, ha agitato il cane che ha iniziato a morderlo in più punti del corpo. Il pensionato, però, riuscito a divincolarsi e a chiamare i soccorsi. Sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Alzano insieme ai carabinieri. Viste le condizioni e l’età dell’uomo, però, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il ferito al Papa Giovanni XXIII. Il 76enne ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. F.D.