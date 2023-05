Affittacamere abusivo esigeva dagli stranieri 120 € mensili a stanza

Si faceva pagare 120 euro di affitto al mese per una singola stanza, ma non aveva alcuna autorizzazione a fare l’affittacamere. A scoprire l’attività abusiva è stata la Polizia locale di Montichiari coordinata dal comandante Cristina Leali, che ha individuato in località Boschetti un immobile attorno al quale si registrava un anomalo andirivieni. In effetti, gli agenti hanno scoperto che dentro all’edificio era stata messa in piedi un’attività di affittacamere priva di qualsivoglia titolo autorizzativo. L’attività era gestita da una persona residente altrove, a Castiglione delle Stiviere. Come comunicato dal comandante Leali e dal sindaco Marco Togni, all’interno dell’appartamento sono stati identificati quattro stranieri che corrispondevano al gestore 120 euro mensili ciascuno per alloggiare in una delle quattro stanze di cui si compone l’immobile.

Per il gestore abusivo sono quindi scattati i provvedimenti del caso: il padrone di casa è stato infatti sanzionato amministrativamente per esercizio di attività ricettiva senza autorizzazione e per omessa comunicazione di ospitalità di straniero. Dai conteggi passati al setaccio dalla Polizia locale, poi, è stato rilevato che il profitto illecito dell’attività abusiva ha raggiunto la ragguardevole somma di 18mila euro. Per questo è stata anche inoltrata una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

F.P.