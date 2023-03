Adamello Ski Raid Scialpinista di 42 anni stroncato da malore

Disgrazia sulle pendici dell’Adamello durante la gara Adamello Ski Raid. Omar Ferrero, 42 anni di San Secondo di Pinerolo in provincia di Torino, tesserato per lo sci club Prali Val Gernasca, ha avuto un arresto cardiaco mentre gareggiava in team con il compagno Ivan Monnet. Ferrero è stato immediatamente soccorso dall’amico, preparato alle manovre di Soccorso e dai tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino, che hanno fatto di tutto per salvarlo. Per il piemontese non c’è stato purtroppo nulla da fare. È morto a causa del malore. Anche se la gara non è stata interrotta gli organizzatori hanno deciso di tenere le premiazioni in formato minore. Gli altri partecipanti alla gara, in segno di rispetto, hanno evitato ogni festeggiamento.