Senza patente, con l’auto non assicurata e sequestrata. A guidare per settimane senza patente e senza assicurazione la vettura, una donna italiana di quarant’anni, tra l’altro già multata qualche giorno prima in provincia di Monza. La Locale di Mandello del Lario l’ha monitorata per più giorni finché lei sentendosi braccata ha abbandonato la vettura in un parcheggio.