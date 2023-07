Incidente ad Abbadia Lariana, auto cappotta sulla Statale 36: feriti due giovani di 27 e 30 anni

Abbadia Lariana (Lecco), 25 luglio 2024 – Cappottamento in Statale 36 questa mattina all'altezza di Abbadia Lariana. Due giovani di 27 e 30 anni a bordo di una Nissan sono rimasti feriti. L'incidente è successo in direzione nord, verso Colico. Il conducente dell'utilitaria ha perso il controllo del veicolo, si è schiantato contro un muro e l'auto ha terminato la corsa con le quattro ruote all'aria. I due ragazzi a bordo sono stati soccorsi dai sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa e trasferiti in ambulanza in ospedale a Lecco. Non versano in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco che hanno messo in sicurezza l'area.

In nottata, sempre sulla Super 36 e sempre ad Abbadia Lariana, si era già verificato un incidente, ma in direzione sud verso Lecco: una 23enne si è schiantata contro il guard rail, ma per fortuna nulla di troppo grave nemmeno per lei. Ieri inprima serata invece un 36enne si è ribaltato in galleria tra Bellano e Dervio dopo essere finito contro la parete del tunnel. Pure per lui tanto spavento, ma nulla di troppo grave. E' stato soccorso dai sanitari di Areu e dai vigili del fuoco.