Abbadia, kitesurfer di 56 anni alla deriva in mezzo al lago: salvato e riportato a riva

Abbadia Lariana (Lecco), 23 giugno 2024 – Un kitesurfer di 56 anni, alla deriva in mezzo al lago di Como, è stato recuperato e soccorso dagli Opsa della Croce rossa di Colico. Il 56enne nella tarda mattina a di oggi ha avuto un problema tecnico con l'attrezzatura al largo di Abbadia Lariana. Ha chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che a loro volta hanno girato la chiamata ai soccorritori di Areu.

In zona erano già impegnati gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce rossa di Colico a bordo dell’idroambulanza Nau 140 per fornire assistenza durante una regata di vela. Dalla centrale operativa del 118 sono stati così dirottati subito per raggiungere il kiter. Lo hanno recuperato, insieme a tavola e vela, e poi lo hanno trasferito e accompagnato a riva.

Il 56enne stava bene e non è stato necessario fornirgli ulteriore assistenza né sottoporlo ad accertamenti medici. Senza l'intervento degli Opsa probabilmente avrebbe dovuto guadagnare la riva da solo a nuoto, trascinandosi dietro il kite.