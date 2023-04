Abbadia, abbandonano il camion rubato e si lanciano dal cavalcavia: code sulla Statale 36

Abbadia Lariana (Lecco) – Code in Superstrada per un camion abbandonato durante un inseguimento e per due ladri in fuga. Questa mattina, due ladri in fuga braccati dagli agenti di una pattuglia della Polizia stradale hanno piantato un furgone carico di merce a lato della Statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana, in un tratto dove non ci sono né corsia né piazzole d'emergenza.

La fuga a piedi

Una volta a piedi i fuggitivi hanno scavalcato il guard rail e le protezione e si sono lanciati di sotto, dove c'è anche il lago. Di loro si sono perse le tracce. L'inseguimento è avvenuto in direzione sud, verso Lecco.

Quando i ladri si sono lanciati nel vuoto è scattato subito l'allarme generale. I poliziotti hanno cominciato a battere a tappeto a piedi l'area e i boschi della zona a ridosso della 36. Sono stati immediatamente mobilitati pure i vigili del fuoco delle squadre nautiche del comando provincia di Lecco per perlustrare il lago.

A causa del camion lasciato in carreggiata si sono verificati pesante rallentamenti e code. Dei fuggitivi al momento non sono state riscontrate tracce, se non appunto il camion rubato abbandonato.

Il precedente

L'episodio è molto simile a quello che, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2017, è costato la vita all'agente scelto della Stradale Francesco Pischedda, morto all'età di 28 anni: è precipitato da un cavalcavia della Super per rincorrere un ladro d'auto della sua stessa età.

Questa volta nessuno si è fortunatamente fatto male, non tra i poliziotti. I ladri invece per ora non si sa nulla. Sembra tuttavia che possano essersi dileguati e aver proseguito la fuga via terra, senza finire nel lago. Le ricerche però proseguono.