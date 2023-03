Lecco, corre a piedi nella galleria dalla superstrada e si butta dal cavalcavia

Lecco, 29 marzo 2023 – Il pedone davanti, nella galleria della Statale 36 Milano-Lecco, i tecnici di Anas dietro per cercare di raggiungerlo e fermarlo per evitare che venisse falciato dagli automobilisti in corsa che gli sfrecciavano accanto a pochi centimetri. Perché scappasse non si sa, ma una volta fuori dal tunnel, ha scavalcato il guardrail e il parapetto si è buttato giù dal cavalcavia della Super.

Questo pomeriggio uno sconosciuto, probabilmente straniero, ha percorso a piedi la galleria del Monte Barro tra Lecco e Galbiate. Ha imboccato la canna sud del traforo lungo oltre 1.800 metri, quella della carreggiata in direzione di Milano. Dalla centrale operativa gli ispettori di Anas lo hanno visto dalle telecamere di controllo. Hanno immediatamente attivato i pannelli a messaggio variabile, avvisando gli automobilisti della presenza del pedone e poi hanno mobilitato i loro colleghi. Quando lui li ha visti ha cominciato a correre in mezzo al traffico.

Appena fuori dalla galleria si è poi buttato giù dal viadotto della 36. Sul posto sono arrivati i sanitari di Areu, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale temendo già il peggio. Del pedone, nonostante le ricerche, si sono però perse le tracce. Nonostante il salto di diversi metri, si presume si sia subito rialzato per proseguire la fuga.