A Lecco il dg è Marco Trivelli: "Tra i migliori"

Cambio ai vertici della sanità pubblica lecchese. Il nuovo direttore generale dell’Asst cui fanno capo gli ospedali Alessandro Manzoni del capoluogo, l’Umberto I di Bellano e il San Leopoldo Mandic di Merate oltre a diversi servizi territoriali, è Marco Trivelli (nella foto), 59 anni. Il nuovo dg, ciellino doc, arriva dall’Asst Brianza di Vimercate ma è stato numero uno di Niguarda Ca’ Granda e del Welfare regionale. È considerato tra i migliori. Come sua direttrice sanitaria ha scelto Alessandra Grappiolo, che ha ricoperto ruoli dirigenziali in Ats Brianza, all’Asst del Fatebenefratelli e al San Gerardo. Il nuovo direttore amministrativo è Alberto Boffi, che arriva da Niguarda. Il direttore sociosanitario è Gianluca Pesci, con trascorsi nello stesso ruolo a Pavia e Monza.

Il neo dg dell’Asst lecchese ha già incontrato capidipartimento e primari: a ciascuno ha dedicato il tempo necessario per comprendere la situazione. Oltre a scegliere i più stretti collaboratori, come primi atti ha nominato i primari facente funzione di Ortopedia e di Ginecologia dell’ospedale di Merate, scelte interpretate come segnali di attenzione verso il presidio brianzolo. Ha affidato la struttura complessa di Ortopedia a Pierluigi Colombo, una soluzione interna perché, sebbene giovane, Colombo è uno degli ortopedici veterani dell’ospedale di Merate. Il primario temporaneo di Ostetricia è Antonio Pellegrino, che è pure primario di Ginecologia all’Alessandro Manzoni di Lecco.

"L’Asst di Lecco e tutta la comunità di questa provincia hanno una grande storia – le parole di presentazione di Marco Trivelli – In questo solco entriamo con rispetto e profonda stima, nella ferma volontà di far crescere valori e professionalità già presenti".

