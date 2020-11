Milano, 25 novembre 2020 - E' il giorno della Guida Michelin 2021, che viene presentata in diretta web da Milano (negli ultimi tre anni si era tenuta a Piacenza). Una presentazione assolutamente nuova per formula e location, e che arriva in un periodo particolarmente difficile per i ristoranti (chiusi a causa del Covid) come un messaggio di speranza e un auspicio per una nuova rinascita. Cresce l'attesa per scoprire quali saranno i nuovi ristoranti stellati della regione. Quante stelle porterà il 2021 alla Lombardia? Per saperlo basta seguire la diretta. Sono 5 i criteri con cui vengono valutati i ristoranti sulla guida rossa, la bibbia del gusto: qualità delle materie prime, originalità e personalità dello chef nei piatti proposti, padronanza delle tecniche, rapporto qualità/prezzo e continuità nel tempo. Confermate le tre stelle a tutti e 11 gli chef tristellati 2020.

Confermate tutte le tre stelle

Gli 11 ristoranti della precedente edizione hanno confermato la terza Stella Michelin anche per il 2021. Tra loro anche tre lombardi: Da Vittorio a Brusaporto (BG), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN) e Enrico Bartolini al MUDEC a Milano. Gli altri tristellati sono: Piazza Duomo ad Alba (CN), St. Hubertus a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN)

1 Stella

Conferma per Jasmine. New entry: Don Alfonso, Relais Blu, Lorelei, Osteria del povero diavolo, Zia, Essenda, Alto, Piano 35, Poggio Rosso, Amistà

Stella Verde Michelin

Tra i premiati per la gastronomia sostenibile 2021 c'è anche il milanese Davide Oldani, oltre a Mariangela Susigan, Alfonso ed Ernesto Iaccarino, Massimo Bottura, Caterina Ceraudo, Piergiorgio Siviero, Antonello Sardi, Pietro Leeman, Fabrizio Caponi, Igor Macchia, Norbert Niederkofler, Franco Malinverno, Roberto Tonola