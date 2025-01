Fedez saluta Clooney

Certi amori non finiscono mai, altri invece arrivano al capolinea. Come quello tra Chiara Ferragni e Fedez. La sentenza del Tribunale di Milano ha ufficializzato la conclusione di un matrimonio durato poco più di sei anni da cui sono nati due figli, Leone e Vittoria.

È la fine della favola Ferragnez in cui i dolori privati sono finiti nel tritacarne mediatico, contrappasso inevitabile per una coppia che proprio sul brand di famiglia ha sempre investito a suon di post.

Il simbolo della favola è stato senza dubbio Villa Matilda, nido d’amore acquistato due anni or sono sul lago di Como proprio di fronte a villa Oleandra di Clooney. L’approdo sul Lario per i Ferragnez aveva significato l’ingresso nel gotha dei vip salutato con carrellata di scatti nella nuova lussuosa dimora, inevitabile “imprimatur” per la coppia più social d’Italia.

Ora villa Matilda ha un nuovo proprietario: Fedez l’ha venduta per una cifra, si dice, tra i 5 e i 7 milioni di euro. Non c’è il lieto fine ma almeno non c’è l’umiliazione di tornare da mamma e papà come accade a tanti mariti separati.