Una storia agrodolce

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato una storia dal retrogusto amaro. Tutto ha avuto inizio nel Milanese, a Corbetta. Un cliente si è accomodato al tavolo di un locale, consumando tranquillamente la cena per poi andarsene senza pagare il conto. Anzi, fuggendo letteralmente a gambe levate. Un gesto già di per sé scorretto e deprecabile, reso però ancora più odioso dal fatto che a finire nel mirino del “furbetto” di turno è stato il ristorante inclusivo Din Don Dan, dove i portatori di disabilità hanno possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Poco dopo l’episodio il sindaco di Corbetta ha deciso di postare sui social un video in cui invitava caldamente il protagonista dell’accaduto (immortalato dalle telecamere di sicurezza) a saldare il conto.

Come a talvolta accade, però, da una brutta esperienza è germogliato qualcosa di buono. E soprattutto tanta solidarietà. A distanza di qualche giorno, un altro gesto inaspettato. Questa volta in senso positivo. Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, venuto a conoscenza dell’episodio, ha deciso di donare la sua maglia firmata e accompagnata da una dedica a tutto lo staff, mandando contestualmente un suo collaboratore a saldare il conto “scoperto”. Ma non è finita qui: alla fine anche il colpevole è tornato sui propri passi, pagando il dovuto. Se per sopraggiunti scrupoli morali o per l’essersi sentito messo alle strette non è dato saperlo.