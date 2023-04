Colpirne uno per educare nessuno

Uno studente di Voghera viene beccato con uno spinello. Il consiglio di classe decide di sospenderlo per due settimane, ma quando la decisione arriva al consiglio d’istituto si decide di applicare la massima pena: sospenderlo fino alla fine dell’anno. Si vuole dare una punizione esemplare, applicando forse involontariamente l’infausto detto maoista “colpirne uno per educarne cento”. Ma così facendo, la scuola sceglie di abdicare al suo ruolo fondamentale: educare. Alle sanzioni alternative, ai percorsi di recupero e consapevolezza – peraltro più efficaci, secondo molti studi italiani – i professori hanno preferito rimuovere il problema e allontanare il singolo dalla comunità. Possiamo solo immaginare cosa avrebbe detto Maria Montessori, che riteneva il dialogo fondamentale e le punizioni controproducenti. Sappiamo tuttavia con certezza cos’hanno detto i giudici. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha infatti giudicato “troppo severa” la sanzione inflitta allo studente di Voghera, lo ha riammesso scuola e ha condannato lo Stato a risarcire la famiglia per i duemila euro delle spese legali. Chissà, magari colpendo una scuola se ne potranno educare altre cento.