Sostegno al Sostegno.

Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo veniamo a sapere anche che il prossimo anno in Lombardia mancheranno ancora molti insegnanti di Sostegno. Fondamentali per chi soffre di autismo ma non solo.

Non è esattamente una novità ma la conferma di una carenza cronica che non è solo della scuola lombarda. E' un deficit del sistema nazionale che pagano sulla loro pelle i bambini e ragazzi che hanno assoluta necessità di un docente che li aiuti ad andare oltre i loro problemi o quantomeno a tentare di affrontarli e a sentirsi parte integrante della loro classe.

Un insegnante di Sostegno, ovviamente se preparato e motivato (non è così scontato, anzi), può fare miracoli aprendo così orizzonti di una vita diversa a chi la vita la deve affrontare a ostacoli sin da bambino. Averlo, l'insegnante, è un diritto, assicurarlo è un dovere della scuola pubblica di ogni ordine e grado e quindi dello Stato. Servirebbe una giornata mondiale sulla consapevolezza della necessità di assicurare un insegnante di sostegno a chi ne ha bisogno.