Il finto cieco e il falso invalido

C’erano una volta un cieco e un invalido: l’incipit di una “storiella” sentita ormai troppe volte per non immaginare che il cieco ci vedeva benissimo e l’invalido camminava sereno. In verità, gli ultimi due furbetti smascherati in Brianza non agivano in coppia, ognuno truffava il fisco per conto suo. Il conto nostro è invece di 66mila euro, quanto ci è costata la doppia sceneggiata. In attesa dell’improbabile restituzione delle indennità ingiustamente incassate, si potrebbe pensare di condividere online e monetizzare, fino a esaurimento del debito, gli imbarazzanti video che inchiodano i due alla loro “normalità”.