Educazione in festa

Uno dei tanti festival che si svolgono tra Milano e provincia, probabilmente nemmeno dei più divertenti. Eppure vale la pena spendere qualche parola qui, e magari qualche ora lì, per Edufest, l’appuntamento che caratterizzerà il weekend di Cinisello Balsamo. A Villa Ghirlanda Silva genitori e insegnanti, esperti e personaggi dello spettacolo, si confronteranno sul tema dell’educazione, della formazione di bambini e ragazzi all’interno della società in rapida trasformazione, con tutti i rischi ma anche le opportunità del caso. Un ricco programma di conferenze, laboratori e spettacoli per approfondire un tema di grande attualità, sempre più cruciale stando – purtroppo – ai casi di cronaca che ormai quasi quotidianamente ci troviamo a raccontare.