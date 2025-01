Unicredit assume: 200 nuovi posti di lavoro

Milano, 10 gennaio 2025 - Unicredit internalizzerà le operazioni di back office relative alla custodia titoli in Italia e Germania, standardizzando l'assetto e i fornitori, con un'operazione che creerà oltre 200 nuove opportunità di lavoro.

L'internalizzazione comporterà la creazione di una piattaforma tecnologica di back-office per l'attività di servizi di custodia titoli della banca, inizialmente focalizzata sulla Germania, e l'impiego di nuove risorse per la gestione interna di queste operazioni.

La decisione comporterà la creazione di più di 140 nuove opportunità di lavoro in Germania, dove in precedenza il servizio era per lo più esternalizzato. E di altre 60 in Italia, attingendo sia al mercato che al programma di reskilling che la banca ha recentemente concordato con i sindacati. La mossa, si legge in una nota, rientra nell'ambito di un'ottimizzazione a livello di gruppo del servizio di custodia titoli, con l'obiettivo di creare un approccio standardizzato in Italia e Germania, sostenuto da partner comuni e da una moderna piattaforma tecnologica.

Il Gruppo è in stretto contatto con i rappresentanti del lavoratori in entrambi i Paesi per definire i prossimi passi necessari. “Continuiamo a concentrarci sulla semplificazione del nostro business –ha detto Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit –. Quest'ultima mossa nei servizi di custodia è un ulteriore passo in tale direzione, che ci dà una base più forte e più flessibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

"Vediamo un grande potenziale nei servizi di custodia per rafforzare le nostre attività in Germania e allo stesso tempo massimizzare le sinergie in tutto il Gruppo - ha dichiarato Marion Höllinger, ceo di HypoVereinsbank -. Ciò consentirà di ottenere una base più sicura, flessibile ed efficiente in termini di costi per la fornitura dei servizi di custodia, maggiore vicinanza ai clienti e agilità nell'esecuzione”.