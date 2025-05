Transizione ecologica, i due nuovi provvedimenti di Regione Lombardia

Milano, 22 maggio 2025 -Transizione ecologica, la Regione Lombardia ha disposto due provvedimenti. Da un lato, entra ufficialmente in vigore la DGR 3649, la normativa per la regolazione delle emissioni degli impianti a biomassa superiori ai 35 kW. Dall’altro, prende il via il bando SEED PA, con una dotazione di 33,8 milioni di euro destinata all’efficientamento energetico profondo degli edifici pubblici.

DGR 3649: un nuovo standard globale per le caldaie a biomassa

Approvata il 16 dicembre 2024 e resa definitiva il 26 aprile 2025, la Delibera di Giunta Regionale n. 3649 impone nuovi requisiti emissivi e impiantistici per le caldaie a biomassa civili di potenza superiore ai 35 kW, tipicamente usate nei condomìni. A partire da ottobre 2026, entreranno in vigore limiti stringenti, tra cui il valore massimo di 1 mg/Nm³ di particolato per le installazioni in pianura. Con questa normativa, la Lombardia anticipa l’ecodesign europeo, ancora in fase di stesura.

Secondo Paolo Giarda, Responsabile Relazioni Istituzionali di Carbotermo, azienda leader nella realizzazione e gestione di centrali termiche e caldaie alimentate a biomassa: “La nuova DGR rappresenta un cambio di paradigma per il nostro settore. Finalmente viene riconosciuto il potenziale delle biomasse non solo come fonte rinnovabile, ma anche come tecnologia in grado di garantire livelli emissivi estremamente bassi, pari a quelli del gas. È un’opportunità per innovare e investire in soluzioni tecnologiche che coniughino sostenibilità, indipendenza energetica ed efficienza economica”.

Il bando SEED PA

Il nuovo bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici) è stato pubblicato da Regione Lombardia ed è operativo a partire dal 12 maggio 2025. Il bando finanzia interventi su edifici pubblici e residenze SAP (Servizi Abitativi Pubblici) per migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. Il piano si articola in due linee di investimento: 28,5 milioni per interventi su edifici pubblici e i relativi impianti tecnologici, tra cui scuole, biblioteche, municipi, palestre e centri civici. 5,35 milioni per la riqualificazione energetica di fabbricati SAP gestiti da ALER e Comuni. Tra le opere finanziabili figurano l’efficientamento dell’involucro edilizio e degli impianti tecnologici, oltre all’introduzione di soluzioni progettuali di miglioramento della sostenibilità dell’edificio stesso.

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione ha evidenziato che l’obiettivo è ridurre di almeno un terzo le emissioni degli edifici pubblici riqualificati, con un impatto positivo sia sul bilancio energetico degli enti locali che sulla qualità della vita dei cittadini.