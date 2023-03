TiLo, numeri record per il treno italo-svizzero: nel 2022 trasportati oltre 19 milioni di passeggeri

Oltre 19 milioni di passeggeri, +14% rispetto al 2019, anno di riferimento prima del biennio ‘falsato' dal Covid, quando furono trasportati 16,7 milioni di passeggeri.

Potenziamenti

Il 2022 si è rivelato un anno record per TiLo, la joint venture fra Trenord e Ferrovie federali svizzere che gestisce il trasporto ferroviario tra Lombardia e Canton Ticino. Tra le principali motivazioni che hanno convinto oltre 2 milioni di persone in più a spostarsi con i treni regionali di TiLo– si legge nella nota diffusa dalla società – figurano l’introduzione del nuovo Orario Ceneri, con collegamenti più frequenti e veloci tra i principali ceneri urbani del Ticino, nonché l’ampliamento dei collegamenti con la stazione di Milano Centrale.

I passeggeri

L’anno scorso nel cantone svizzero di lingua italiana oltre 13,6 milioni di viaggiatori sono saliti a bordo dei treni TiLo, mentre in Lombardia gli utilizzatori annuali si attestano a 5,5 milioni. Con una media giornaliera annuale di oltre 58.000 passeggeri trasportati dal lunedì al venerdì, e il record registrato nel mese di ottobre di oltre 70.000 viaggiatori, i treni TiLo si confermano dunque come mezzo di trasporto molto apprezzato dai pendolari ticinesi e lombardi. Anche i viaggi legati al tempo libero sono considerevolmente aumentati. Nei fine settimana e nei giorni festivi, infatti, si nota un forte incremento delle frequenze, con in media 41.000 passeggeri TiLo giornalieri: +30% in più rispetto al 2019.

La rete

I convogli TiLo servono complessivamente 62 stazioni, di cui 34 in Ticino e 28 in Lombardia. In Svizzera la stazione ferroviaria più frequentata è Lugano che in media, dal lunedì al venerdì, vede transitare oltre 20.000 passeggeri TiLo al giorno. In Italia, alla stazione Centrale di Milano si contano giornalmente dal lunedì al venerdì circa 8.500 utilizzatori dei collegamenti TIiLo RE80; Como San Giovanni è la seconda stazione ferroviaria lombarda più frequentata dai viaggiatori dei treni transfrontalieri, con 5.000 passaggi al giorno; le stazioni di Monza e Varese registrano al giorno mediamente circa 3.000 passeggeri TiLo.

Le linee

Per quanto riguarda le linee, i collegamenti TILO S10, che uniscono Biasca a Como San Giovanni e i treni TILO RE80, che collegano Locarno a Milano Centrale sono le linee ferroviarie regionali più frequentate, con in media oltre 20.000 passeggeri al giorno.