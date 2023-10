Supermercati aperti domani 1 novembre 2023, a Milano e Lombardia: elenco e orari

di Monica Guerci - Milano, 31 ottobre 2023 - Mercoledì 1 novembre 2023 si festeggia Ognissanti. Un giorno festivo nel quale la maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali resteranno comunque aperti a Milano e in Lombardia: alcuni punti vendita lo saranno tutto il giorno, altri, invece, apriranno solo mezza giornata. Ecco quali sono le aperture delle principali catene della grande distribuzione dove poter fare la spesa, o anche solo comprare qualcosa che serve all’ultimo minuto.

Eurospin

I supermercati della catena Eurospin sono aperti a Milano e dintorni, ma con orari diversi. Per esempio i punti vendita di Milano in via Mecenate, viale Sarca e Via Litta Modignani saranno aperti dalle 8/8.30 alle 20, così anche nell’hinterland di Milano, principalmente con orari dalle 8/8.30 (dipende dai punti vendita), fino alle 20. Mentre alcuni negozi, come ad esempio i punti vendita di Gratosoglio, Cernusco, Cassina de Pecchi, Vedano al Lambro e Biassono avranno le serrande alzate solo la mattina dalle 8:00/8.30 - 13:00. Informazioni sulle scelte effettuate dai singoli punti vendita sono rintracciabili sulla pagina dedicata del sito Eurospin.

Conad

Gli oltre 270 punti vendita di Conad della Lombardia, di cui 44 solo a Milano, tendenzialmente rimarranno aperti perlomeno la mattina per garantire il servizio. Per informazioni: www.conad.it

Iper la Grande i

Come in tutte le altre festività, anche in occasione della festa nazionale di Ognissanti, i supermercati Iper la Grande i saranno aperti domani mercoledì 1 novembre. Per esempio all’Iper di Piazza Portello a Milano, è prevista l'apertura regolare con orario dalle 7:30 alle 21:30, mentre i negozi della piazza commerciale apriranno alle 9 e chiuderanno alle 21. A Il Centro di Arese, la galleria commerciale resterà aperta dalle 9 alle 22 e anche il supermercato Iper sarà aperto con gli stessi orari.

Esselunga

A Milano città e provincia e in tutta la Lombardia per l’1 novembre i supermercati Esselunga saranno aperti, con orario continuato dalle 8 alle 20. Per ulteriori informazioni: www.esselunga.it.

Viaggiator Goloso

A Milano gli store del Viaggiator Goloso di viale Premuda, viale Belisario e via Ludovico Muratori, l’1 novembre saranno aperti con orario regolare della 7:30 alle 22. Mentre l’Edicola Quotidiana di Porta Genova chiuderà alle 20.

Unes

Aperti con orario regolare ovunque domani 1 novembre i supermercati Unes, sia a Milano sia nell’hinterland. Il modo migliore per conoscere gli orari è quello di inserire l’indirizzo nello store locator e verificare. Per esempio a Milano il punto di via Lazzaro Spallanzani sarà aperto dalle 7:30 alle 22, mentre quello di via Giulio Romani dalle ore 8 alle 20.30.

Lidl

Anche i punti vendita della catena Lidl saranno aperti a Milano e hinterland e nel resto della Lombardia. Gli orari vanno verificati cercando il negozio più vicino, per esempio lo store di piazzale Lodi a Milano sarà aperto l’1 novembre dalle 07:30-21:30, per trovare gli orari di una filiale è possibile consultare la sezione punti vendita all’indirizzo: www.lidl.it

Bennet

Mercoledì 1° novembre i punti vendita Bennet saranno aperti. È possibile consultare gli orari di ciascun punto vendita sul sito, nella sezione dedicata