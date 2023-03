Storico accordo tra Smemoranda e Giochi Preziosi

Un'edizione di Smemoranda

Cogliate (Monza Brianza), 23 marzo 2023 - Le agende ma anche i gadget targati Smemoranda, un mito per generazioni di italiani, entrano nella “casa” Giochi Preziosi. Il Gruppo infatti ha siglato un contratto di licenza relativo al marchio Smemoranda per la realizzazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti.

I prodotti Smemoranda, diari ed agende, continueranno dunque a essere regolarmente distribuiti nei migliori negozi e cartolerie e lo storico diario scolastico sarà di nuovo presente sui banchi di scuola. Con la firma del contratto si è salvaguardato e data nuova vita a un marchio e a un brand che rappresentano più di 40 anni di storia italiana.

Un mito dal 1979

D 44 anni l'agenda Smemoranda pubblica in maniera innovativa nelle sue pagine articoli, opinioni, saggi, notizie, poesie, canzoni, quiz, disegni e vignette, come un vero e proprio tabloid annuale. Tutto nasce dall'idea di trasformare una semplice agenda in qualcosa di diverso, un collettore di contenuti positivi capace di comunicare con i giovani di allora e di oggi attraverso riflessioni e pensieri. La scelta editoriale ha assicurato un largo e duraturo successo soprattutto nelle giovani generazioni. Smemoranda venne ideata ed è tuttora pubblicata in una duplice versione editoriale: a 16 mesi (l'edizione scolastica) e a 12 mesi (l'edizione tradizionale)

Il Gruppo Giochi Preziosi

E’ una multinazionale italiana con oltre 40 anni di storia, è attualmente uno dei maggiori player europei nel settore del giocattolo tradizionale. Giochi Preziosi ha vendite dirette nei 6 maggiori paesi europei e in Turchia, operazioni in Estremo Oriente e accordi di distribuzione in tutto il mondo. Il Gruppo Giochi Preziosi detiene inoltre accordi di franchising con circa 400 negozi di giocattoli in Italia operanti con il proprio marchio “Giocheria” e negli ultimi due anni, nell'ambito di un progetto di sviluppo del business retail, ha aperto 5 negozi diretti in alcune delle principali città italiane con il marchio “Giochi Preziosi” e “Giocheria”.