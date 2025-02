Comprare (o affittare) casa in montagna: quanto costa? La classifica delle località lombarde

La settimana bianca in montagna, si sa, non è per tutte le tasche. Ma ci sono località che sono per tasche ancora più selezionate. Luoghi dove acquistare o anche prendere in affitto un appartamento o una casa vicina alle piste può arrivare a costare una fortuna. Abitare Co. - società di intermediazione e servizi immobiliari - ha analizzato 42 località montane italiane e 18 estere e ha stilato una classifica.

Nel nostro Paese il prezzo medio per affittare un appartamento con quattro posti letto per una settimana è di 1.160 euro, con valori per l’acquisto di un’abitazione nuova o totalmente ristrutturata di 5.180 euro al metro quadrato. E se si va all'estero? I prezzi aumentano notevolmente: 5.520 euro per affittare un appartamento per quattro persone per una settimana e prezzi medi di vendita di oltre quattro volte più alti per acquistarla (20.990 al metro quadrato).

Considerando la top ten, non sono presenti località italiane. Gstaad, in Svizzera, spicca come la località più esclusiva, con un prezzo medio di 39.000 euro al metro quadrato e affitti settimanali che raggiungono i 6.800 euro. Seguono la "Montecarlo innevata", Courchevel 1850, con i suoi 31.000 €/mq e affitti a 6.500€, St. Moritz, icona di eleganza e mondanità alpina, con prezzi medi che sfiorano i 27.000 €/mq e affitti a 6.200€ a settimana.

Per quanto riguarda la Lombardia, i prezzi medi più alti si registrano a Ponte di Legno mentre Edolo è la più economica. Ecco quanto costano le case.