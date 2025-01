Dove sciare in famiglia: le 6 località migliori della Lombardia

La Lombardia, con i suoi paesaggi montani mozzafiato e una vasta scelta di comprensori sciistici, è la destinazione ideale per una vacanza sulla neve. Ma quali sono le località più adatte per una vacanza in famiglia? Sono moltissime le piste sicure per i più piccoli e in molti comprensori ci sono servizi dedicati a grandi e piccini. Regione Lombardia ha descritto le migliori mete della regione, dove il divertimento è assicurato per tutti, dai principianti agli sciatori esperti. Ecco quali sono.