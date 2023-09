Ryanair, dieci nuove rotte internazionali da Malpensa e Orio al Serio: ecco quali sono

Milano, 12 settembre 2023 – Novità da Ryanair a Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. Per l'inverno 23/24, arrivano due aerei B737 e 10 nuove rotte internazionali, oltre ad un aumento delle frequenze su altre 30 rotte, con investimenti pari a 200 milioni di dollari e la creazione di 60 posto di lavoro.

Nello stesso tempo, l’ad di Ryanair – Michael O’ Leary – ha annunciato tagli futuri ai viaggi nazionali verso la Sicilia (dopo averlo fatto per la Sardegna). Una decisione che sarà figlia del decreto legge sul caro voli (quello che limita appunto le tariffe per i viaggi verso la Sardegna e la Sicilia). “Un atto idiota”, ha detto O’ Leary, che incoraggia il vettore a ridimensionare l’offerta interna a nostro Paese. “Un atto da ritirare”.

Secondo quanto comunicato, Ryanair baserà 1 nuovo aereo B737 in ciascuno degli aeroporti di Bergamo e Malpensa per l'inverno 23/24 (investimento di 200 milioni di dollari) portando a 30 aeromobili la flotta totale della compagnia su Milano, creando oltre 60 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina ed ingegneri.

“Ryanair è la compagnia aerea numero 1 a Milano - ha sottolineato la compagnia -: opera 120 rotte, trasportando oltre 17 milioni di passeggeri all'anno da/per i due aeroporti di Milano in cui opera (Bergamo e Malpensa), offrendo ai cittadini/visitatori milanesi una scelta imbattibile di rotte alle tariffe più basse. Questa crescita del 10% è sostenuta dall'investimento di 3 miliardi di dollari di Ryanair (30 aerei basati) a Milano, a sostegno di oltre 1.000 posti di lavoro tra membri dell'equipaggio ed ingegneri ben retribuiti”.

Sono 10, dunque, le nuove destinazioni internazionali che si potranno raggiungere da Milano e Bergamo questo inverno. Eccole: Belfast, Bruxelles, Cluj e Iasi (Romania), Kaunas (Lituania), Lanzarote, Lublino (Polonia), Rovaniemi (Finlandia), Tenerife e Tirana.

Non solo, Ryanair aumenterà anche le frequenze su altre 30 rotte, come Alicante, Barcellona, Malaga, Marrakesh, Valencia e Vienna.

Per celebrare i nuovi aerei e le nuove rotte, Ryanair lancia una promozione in vigore per 2 giorni con tariffe a partire da 29,99 euro.

Ryanair ha ridotto del 10% i voli nazionali per la Sardegna e questo inverno farà un taglio analogo per la Sicilia. La compagnia aerea chiede al Governo Italiano di "eliminare" il decreto tariffe: “la legge europea garantisce alle compagnie la libertà di fissare i prezzi e nessun decreto italiano può limitare questa normativa”. “Purtroppo questo decreto, stupido ed illegale basato su consigli falsi ed inaccurati di Enac, avrà l'effetto opposto riducendo la capacita ed aumentando le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai tribunali europei", ha detto O’Leary.

Mentre Ryanair continua ad investire in Italia, con il decreto prezzi del Mimit “il governo mette a repentaglio la crescita del paese e interferisce sulla libertà delle compagnie aeree di fissare tariffe basse sulle rotte nazionali, cosa che farà lievitare i prezzi per i passeggeri italiani ed avrà un impatto negativo sulla connettività regionale, sull'occupazione e sul turismo. Le compagnie aeree sposteranno la propria capacità dalle rotte nazionali a quelle internazionali, che non sono soggette a limiti tariffari illegali", ha concluso sempre O'Leary a Milano durante la presentazione del piano operativo per l'inverno.