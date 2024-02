Regione Lombardia, 190 assunzioni a tempo indeterminato: ruoli, aree e come presentare domanda

Milano – Posto fisso per profili professionali alti. Che c’è di meglio? L’occasione arriva da Regione Lombardia che ha appena bandito un concorso per assumere a tempo pieno e indeterminato 190 persone, previa selezione via esame, da inserire in varie settori dell’amministrazione come funzionari o figure dall’elevata qualificazione. Ma andiamo con ordine.

I settori

Ecco come saranno distribuiti i nuovi inserimenti nei diversi settori:

Amministrativo: 60 posti

Economico: 25 posti

Umanistico e comunicazione: 10 posti

Relazioni con il pubblico: 6 posti

Informatico statistico: 5 posti

Tecnico: 35 posti

Agricolo e forestale: 25 posti

Ambientale: 7 posti

Protezione civile: 10 posti

Gestione fauna selvatica: 7 posti

La domanda d’iscrizione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata per via telematica, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 13 marzo 2024, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA” previa registrazione gratuita sullo stesso Portale. La registrazione al Portale è gratuita e richiede l’autenticazione mediante i sistemi di registrazione. Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e di un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Criteri di ammissione

Per l’ammissione al concorso il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 2 del bando diversi per ogni ruolo. Ogni candidato potrà iscriversi ad uno o più profili concorsuali. Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail: ufficiopersonale@regione.lombardia.it .