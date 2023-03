Poste Italiane cerca portalettere in Lombardia. Ecco come inviare la candidatura

Poste Italiane cerca portalettere in Lombardia

Milano, 1 marzo 2023 - AAA postini cercasi. Poste italiane è infatti a caccia di portalettere in Lombardia e in tutto il nord-Italia. Gli aspiranti hanno però meno di una settimana di tempo per candidarsi: il termine ultimo per inviare il proprio curriculum scadrà il 5 marzo prossimo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I candidati saranno inseriti in organico con contratto a tempo determinato e si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, raccomandate, etc.) in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Per candidarsi è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni Aperte" entro domenica 5 marzo.

Il candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I candidati idonei riceveranno una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione all'annuncio dalla Società HR-EVO "[email protected]" , incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Coloro che supereranno il test attitudinale saranno contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede: la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta). Il superamento di questa prova è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione. - un colloquio. Ovviamente sarà necessario presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.