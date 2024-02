Pink Frogs, bellezza da generazioni: "Qui una bandiera del made in Italy"

Rozzano (Milano) – Giro di Impresa arriva alla Pink Frogs Cosmetics Società Benefit. Ieri i vertici di Assolombarda hanno visitato l’azienda che ha sede legale e produzione a Rozzano e una sede direzionale e operativa a Pieve Emanuele. La Pink Frogs Cosmetics è una realtà che contribuisce alla grandezza del Made in Italy nel mondo e lo fa grazie a 90 dipendenti, tutti provenienti dal territorio, e ai progetti eco-sostenibili e sociali oltre che economici che sviluppa.

"Da 45 anni operiamo conto terzi nel settore cosmetico ideando e realizzando quelli che diventeranno prodotti cosmetici di successo, non solo per il mercato italiano ma anche in contesti internazionali – racconta il ceo di Pink Frogs Cosmetics, Matteo Locatelli –. La nostra storia parla di una passione per i cosmetici tramandata da due generazioni (oggi arrivata alla terza, ndr ) che ha permesso di acquisire un’expertise unica - che spazia dallo skincare all’haircare, dalla detergenza alla profumeria - e diventare così un importante punto di riferimento del settore. Siamo infatti un provider solution affidabile e riconosciuto anche per alcuni tratti distintivi, uno di questi è sicuramente il nostro percorso di sostenibilità che è iniziato nel lontano 2009. Ricevere la visita del presidente di Assolombarda è un importante segno di riconoscimento della nostra realtà imprenditoriale, a supporto di un settore trainante e strategico per l’economia del nostro Paese come il mercato cosmetico".

E Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, accompagnato dal direttore generale, Alessandro Scarabelli, ha visitato l’azienda girando tutti i reparti e incontrando tutti i lavoratori in turno. "Pink Frogs Cosmetics è una consolidata realtà del territorio milanese: da 45 anni, opera nel settore cosmetico dopo una significativa evoluzione che prende le mosse dall’impegno della famiglia Locatelli – spiega Spada –. Si tratta, infatti, di un’impresa storica targata made in Italy che, oggi, grazie alla sua capacità innovativa e agli investimenti operati sui versanti della ricerca e dello sviluppo, è riuscita a generare un modello di business vincente e sostenibile.

L’azienda, del resto, ha fatto proprie le nuove frontiere della responsabilità dell’impresa, coniugando la sua competitività sui mercati con un forte impegno legato alla tutela dell’ambiente e alle opere destinate a favorire l’inclusione. Elementi che, insieme all’economia, sono alla base della nostra tenuta sociale. Pink Frogs Cosmetics, come molte imprese del nostro territorio, è dunque custode delle nostre comunità. Un merito che va ricercato nella loro capacità imprenditoriale ma anche nella scelta di contribuire a una crescita complessiva sostenibile".