Pensioni minime e fuga dal lavoro: le province dove i pensionati prendono di più

La pensione di vecchiaia media in Lombardia è di 1.519 euro

Aumentano i pensionati lombardi, per effetto sia dell’incremento dell’età che della “fuga“ verso la pensione di chi può, accelerata dopo il Covid-19. Ben 700mila, però, sono le pensioni di vecchiaia sotto i 1.000 euro e resta forte il gap tra uomini e donne. Questo il quadro che emerge dai nuovi dati sulle pensioni vigenti nel 2023 (escluse quelle dei dipendenti pubblici) secondo l’osservatorio pubblicato ieri dall’Inps. Per quanto riguarda la Lombardia, si parla di 1.944.206 pensioni vigenti, in aumento rispetto a 1.916.257 del 2019. Prosegue, quindi, il trend in crescita dopo il leggero calo, probabilmente legato alla mortalità della pandemia, rilevato nel 2021 (da 1.923.030 pensioni del 2020 si era passati a 1.920.613); nel 2022 c’era stata la ripresa con 1.930.138 pensionati, che ora aumentano di oltre 14mila. Guardando all’importo medio per le pensioni di vecchiaia, quello per la Lombardia è di 1.519 euro, in aumento rispetto ai 1.342 euro del 2019. Guardando alle singole province, gli assegni medi più ricchi sono quelli della provincia di Milano (più di 1.700 euro), seguita dalle province di Lecco, Lodi, Monza (sopra i 1.500 euro). Tutte le altre province sono sotto l’assegno medio di 1.500 euro: Bergamo, ad esempio, si ferma a 1.347,...