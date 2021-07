Telefonate a ogni ora del giorno, più volte al giorno. In arrivo dalla Gran Bretagna, dal Belgio e da diverse località italiane. Con risponditori automatici. Per illustrare le "opportunità di risparmio legate al passaggio al mercato libero dell'energia". "Un'opportunità per i consumatori che però non deve diventare un tormento in una jungla di società fra le quali per il consumatore diventa difficile scegliere in base alla serietà dell'offerta", spiega Antonio Parrella, presidente dell'Adoc (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) di Monza e Brianza. Adoc che ha da tempo intrapreso una campagna a tutela dei diritti dei consumatori proprio in relazione al passaggio al mercato libero dell'energia.

"Dal 1 gennaio 2022 il mercato libero dell’energia sarà obbligatorio e tutti gli intestatari di contratti luce a gas appartenenti al servizio tutelato dovranno passare al mercato libero e quindi scegliere a quale compagnia affidare le proprie utenze. Ad oggi ci risulta che oltre 14 milioni di consumatori debbano ancora scegliere, cioè circa un consumatore su due. L’Adoc ritiene necessario puntare a realizzare un albo dei competitor del mercato con bilanci solidi, certificati con indicatori finanziari che attestino la salute e la solvibilità dell’azienda. Riteniamo inaccettabile e poco affidabile che la platea di fornitori sia composta da ben 723 società (di cui 74 inattive), un numero esorbitante se confrontato con i 60 operatori in Gran Bretagna o i 200 francesi. Tra l’altro c’è un evidente correlazione tra un numero eccessivo di operatori ed il crescere dei casi di raggiri e truffe", si legge in un documento stilato da Adoc.

"L'Adoc di Monza sta ricevendo in questi primi sei mesi del 2021 numerose lamentele di cittadini vessati da continue telefonate dal Regno Unito, dal Belgio e da diverse località italiane (Conegliano Veneto, San Benedetto del Tronto, Milano...) spesso dal tenore subdolo e ingannevole. Un vero e proprio stalking. Enel Energia, inoltre ha attivato un risponditore automatico che invia telefonate a ogni ora del giorno. Era stato concordato più di due anni fa che le aziende erogatrici di tali servizi si sarebbero impegnate a pubblicare le loro offerte via internet e su altri canali di informazione leciti e non asfissianti, in modo che ogni cittadino avesse il tempo di valutare e fare la scelta per lui più conveniente", spiega Parrella che invita i consumatori "vessati" a contattare l'Adoc al numero 3342370000 o tramite mail adoc.monzaebrianza@virgilio.it o l'Adoc nazionale info@adocnazionale.it e a informarsi sul sito www.adocnazionale.it.