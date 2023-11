La tradizione alla svolta digitale. Intesa Sanpaolo premia l’impegno

C’è chi si occupa di benessere, chi di cibo, chi di artigianato, ma, pur nella diversità delle storie e degli ambiti operativi, hanno in comune la propensione all’innovazione. Sono le dieci aziende che tra Bergamo, Como, Sondrio e Varese sono state premiate nell’ambito del piano nazionale Crescibusiness, lanciato da Intesa Sanpaolo a fine 2022 per sostenere proprio le aziende che sono risultate tra le più colpite dagli effetti della crisi energetica e dell’impatto inflattivo. Nei giorni scorsi, “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” ha fatto tappa nelle quattro province lombarde con una delegazione di Intesa Sanpaolo guidata dal Direttore Regionale Lombardia Nord Gianluigi Venturini, che ha fatto visita alle 10 aziende premiate dal programma di valorizzazione della Banca dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Selezionate tra le oltre 2mila candidature insieme ad altre 110 imprese, ciascuna è espressione di una storia che racconta il territorio, su cui si innestano gli investimenti nel digital per la trasformazione del business model, l’infrastruttura digitale evoluta, i metodi di pagamento innovativi.

Nella Bergamasca ci sono Denani (Nembro), artigiani del digitale che creano soluzioni su misura per le aziende in puro stile made in Italy per immagine aziendale, e-commerce sitoweb, vetrina sul mondo, marketing online. Di Fara Gera D’Adda è Il Salone Di Bellezza, realizzazione del sogno iniziato da Maria Tibaldi nel 1968. C’è poi Libemax, che si occupa di sviluppo di app per aziende. Mosaico Hair Boutique di Tavoletti Roberto (Alzano Lombardo) fornisce invece consulenze specialistiche per la cura della cute, dei capelli e della persona. Sempre nella Bergamasca anche Ricambicaramezzo di Craciun Liliana (Madone). Della provincia di Varese sono invece Il Gelato (Saronno), la cui mission da più di 20 anni è creare, trasformando materie prime di altissimo livello, gelati e dolci capaci di far tornare il sorriso alle persone, e Mia (Induno Olona), nata da quattro amici Mattia, Simone, Battista e Gabriele e dalla voglia di far conosce la cultura di una bevanda australiana buona, rinfrescante e salutare. A Como è stata premiata Falpe (Erba), che dal 1965 opera nel settore dei sistemi di chiusura oscurante interna ed esterna, insieme a Qualcosa Di Dolce (Albavilla), che si occupa di produzione di pasticceria fresca, con specializzazione di wedding cake e torte personalizzate. Infine, di Sondrio è la Pasticceria Cattaneo, dedita alla produzione artigianale di prodotti di pasticceria anche caratteristici del territorio Valtellinese, con rivendita diretta.