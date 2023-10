Intesa Sanpaolo, spinta al business. Piccole imprese alla svolta digitale

Dieci aziende che hanno saputo dare una svolta digitale al proprio business, valorizzando storie che raccontano il territorio, dal food alla ricettività, dal commercio all’enogastronomia. Sono le protagoniste della tappamilanese di “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour“, il programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, premiate da una delegazione della banca guidata dal direttore regionale Milano, Monza e Brianza, Pierluigi Monceri. L’iniziativa si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale Crescibusiness, lanciato dal gruppo a fine 2022 per sostenere le aziende più colpite dagli effetti della crisi energetica e dell’impatto inflattivo. Grazie al supporto dei partner del programma (Alkemy, Cerved, Deloitte, Nexi e Visa), gli imprenditori "saranno supportati da Intesa Sanpaolo anche nel perseguimento di obiettivi in chiave ESG".

Sono state 120 le aziende selezionate su oltre 2mila candidature, tra cui le 10 operative tra Milano e Monza e della Brianza. Ugo Pnp (Milano) è, ad esempio, la piattaforma digitale che mette in contatto persone fragili anziane con dei caregiver professionali. Diversi i rappresentanti del food: Angela Lab, pasticceria con caffetteria annessa; Cloe di Valerio Veneroni, ristorante a Trezzo sull’Adda specializzato in pesce di mare di alta qualità proveniente da pesca sostenibile e certificato Friend of the Sea, carni da allevamento non intensivo e verdure a km zero; Fiordipanna (Arese), che produce gelati artigianali dal 1994 e dolci senza glutine dal 2014.

Tra le attività premiate ci sono anche Cascina Martesana (Milano), centro culturale polivalente nel Parco della Martesana che lavora su sostenibilità ambientale e integrazione sociale, e la Electrocleaning di Cologno Monzese, presente nel settore della distribuzione di macchinari, attrezzature per l’igiene e la pulizia, prodotti innovativi e bio-organici come Tree, marchio per la cura della casa che si avvale di un esclusivo processo di ricerca e sviluppo che comprende botanici di livello mondiale, proprietari terrieri e chimici leader del settore.

C’è poi Nuova Audio Musicmedia (Nam), ente di formazione musicale di Milano: fondata da Vittorio Bianco e Jose Mascolo nel 1987 con il nome Nuova Accademia di Musica Moderna è stata la prima struttura in Italia a offrire una formazione professionale nel campo della musica moderna. Petalo (Osnago) fornisce, invece, una serie di servizi nell’ambito degli impianti ad energia rinnovabile ( ristrutturazioni edilizie, climatizzazione, riscaldamento, sicurezza, domotica, illuminazione), mentre Roba da Babywearing (Pioltello) è la giovane azienda italiana che tratta articoli per mamme e bambini con vendite online e in negozio. Si occupa di tecnologie e soluzioni innovative per eventi, allestimenti, didattica, museale, congressi, digital design, infine, Scenes Gz Treviglio.