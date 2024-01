La catena di hotel Hilton cerca personale. Ecco in quali strutture e come candidarsi

Como – Oltre duecento posizioni aperte in Italia in tredici strutture. Hilton, la catena alberghiera di lusso, vuole ampliare il proprio staff e assume. Per scegliere tra i migliori candidati, ha organizzato un Recruitment Day per il 5 febbraio. Si tratta di “un importante evento di selezione del personale dedicato ai professionisti del settore dell'ospitalità. L'obiettivo è trovare nuovi Team Member per numerosi hotel di Hilton, incluse alcune tra le più rinomate e prestigiose strutture in Italia”.

Un'importante novità di questa edizione è il cambio della modalità di svolgimento dei colloqui, che per la prima volta saranno effettuati in presenza. Durante l'evento i candidati avranno l'opportunità di incontrare di persona i recruiter di Hilton.

L’evento si svolge in quattro città: Venezia, Sorrento, Como e Roma.

Fausto Ciarcia, Human Resources Director Italy, Hilton, commenta: "Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri Hotel, quali Food & Beverage, Front Office, Reservations e Housekeeping. Inoltre, sono disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”.

A Como si svolgeranno i colloqui per le strutture di Como, Milano e Brescia: Hilton Milan, Hilton Lake Como, Grand Hotel Villa Torretta (Sesto San Giovanni), Hilton Garden Inn Milano, Doubletree by Hilton Brescia.

Attenzione, perché la partecipazione è su selezione e invito e prevede cinque fasi. La registrazione con Cv; la preselezione fatta dallo staff di LavoroTurismo.it che esaminerà i profili; il colloquio telefonico; la conferma dell’appuntamento; l’incontro di persona.