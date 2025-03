Curriculum vitae, è tempo di pulizie di primavera. Ecco cosa togliere subito dal vostro cv

Milano, 18 marzo 2025 - Il primo contatto tra chi cerca e offre lavoro è quasi sempre il curriculum vitae. E una presentazione personale sbagliata ma anche semplicemente non ottimale con informazioni super datate può far finire la vostra mail nel cestino della posta in attesa di esse cancellata in automatico. E allora è il caso di dare un aspetto più stuzzicante della vostra esperienza personale non solo aggiungendo eventuali nuove esperienze e competenze ma cancellando tutto quanto è vecchio se non obsoleto. Informazioni che non aiutano ma anzi non vi fanno fare una gran bella figura.

Un aiuto arriva dagli esperti di InfoJobs, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, che suggeriscono il “kit di pulizie per il tuo curriculum”. Tutto questo perché “dal punto di vista delle risorse umane, un Cv chiaro e mirato non solo facilita la lettura da parte dei recruiter, ma aumenta anche le probabilità di essere selezionati per un colloquio” - spiega InfoJobs - “Un profilo ben curato comunica attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie competenze, due qualità sempre più apprezzate dalle aziende".

Ecco i cinque consigli utili