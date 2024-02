Bandiera Arancione Touring Club: 18 i Comuni lombardi premiati. Ecco quali sono

Milano, 4 febbraio 2024 - La Lombardia che piace e soprattutto simbolo del buon vivere.

Il Touring Club Italiano ha assegnato oggi, durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo le 281 Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026. In In Lombardia sono 18, tutte conferme. le Bandiere Arancioni

Eccole nel dettaglio provincia per provincia

Bergamo – Almenno San Bartolomeo, Castione della Presolana, Clusone, Gromo e Sarnico

– Almenno San Bartolomeo, Castione della Presolana, Clusone, Gromo e Sarnico Lecco – Bellano

– Bellano Brescia - Bienno, Gardone Riviera e Tignale

- Bienno, Gardone Riviera e Tignale Mantova – Castellaro Lagusello, Ponti sul Mincio, Sabbioneta e Solferino

– Castellaro Lagusello, Ponti sul Mincio, Sabbioneta e Solferino Sondrio – Chiavenna

– Chiavenna Como – Menaggio, Moltrasio e Torno

– Menaggio, Moltrasio e Torno Cremona – Pizzighettone

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. La Bandiera Arancione è una certificazione, sostenuta da un modello rigoroso, pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, ha una validità di tre anni e, premiando le realtà più virtuose, è anche uno stimolo per un miglioramento continuo, che porta benefici reali e tangibili per le realtà coinvolte.

“Bandiere Arancioni è un esempio concreto dell’impegno della nostra Associazione nel prendersi cura dell’Italia come bene comune - afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano - con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei territori, soprattutto quelli meno noti, educando alla bellezza del paesaggio e alla cura dell’ambiente.”