Banca Generali in controtendenza, nuovi sportelli e giovani assunti: “Così investiamo sulla Lombardia”

Milano – Banca Generali apre due nuove filiali in Lombardia. Tutto pronto per il punto operativo di Caravaggio, in provincia di Bergamo, che inaugurerà in questi giorni. A fine ottobre sarà il turno della nuova filiale di Varese, ubicata in uno stabile storico in via Luigi Sacco, angolo via Veratti. In Italia, intanto, i Comuni senza sportelli sono ormai il 41,5 per cento, secondo gli ultimi dati dell’osservatorio di First Cisl. Significa che a perdere l’accesso ai servizi bancari sul territorio sono oltre 10 milioni di italiani, mentre sono 6 milioni quelli che vivono in comuni con un solo sportello.

Tuttavia, spiega Massimiliano Melegari, sales manager di rete di Banca Generali Private in Lombardia, la scelta della società di continuare a investire sul territorio deriva dal fatto che “la domanda di consulenza è in crescita”. Nella regione la banca conta 40 punti fisici tra filiali, agenzie e punti operativi. In aumento i consulenti finanziari: dai 490 banker del periodo pre-Covid se ne contano oggi 536, che gestiscono quasi 30 miliardi di euro. Uno sviluppo andato di pari passo, infatti, con la domanda di consulenza professionale e di protezione del patrimonio nel tempo, tanto che le masse in gestione della banca, nello stesso periodo, sono cresciute a quasi 27 miliardi dai circa 18 miliardi del 2019. Una rete che, afferma Melegari, è pronta ad espandersi ancora, attingendo non solo a banker d’esperienza, ma anche a giovani risorse da formare con percorsi dedicati: “Il nostro è un settore con un’età media in aumento. Per questo abbiamo accelerato l’inserimento di giovani nella rete, sia per supportare l’attività dei professionisti di maggiore esperienza, sia per formare future competenze, attraverso un travaso di know-how ed esperienza”.

Una spinta al ricambio generazionale, conservando il legame di prossimità con il territorio. Nell’ultimo biennio il numero di under 35 da formare e avviare alla consulenza finanziaria è raddoppiato, in scia alla forte domanda di servizi sempre più personalizzati non solo dagli imprenditori, ma anche dalle famiglie. Intanto in regione lavorano circa il 22 per cento del totale della rete e di questi quasi un 10 per cento è rappresentato da giovani. Entro fine anno, l’obiettivo è assumere decine di nuovi banker: “Cerchiamo ragazzi motivati e preparati che sappiano confrontarsi con le dinamiche finanziarie per accompagnarli nell’avvicinamento alla professione”. I giovani banker in molti casi “vengono affiancati a dei profili d’esperienza in team dedicati, alternando il lavoro in aula a quello sul campo, così da poter acquisire passo dopo passo le esperienze indispensabili a questo lavoro”, continua il sales manager di rete. Una sorta di scuola di consulenza sul campo: “Si tratta di una grande opportunità per i giovani che sono così guidati nell’imparare a gestire i mercati, a contenere l’emotività del cliente nelle fasi di volatilità guidandolo nelle scelte corrette, ad arricchire di valore la relazione col cliente”, conclude Melegari.