Varenna, moda e fiori del designer Ken Scott a Villa Monastero

Fiori, moda e design a Villa Monastero, grazie a Ken Scott, per festeggiare i trent’anni della Provincia di Lecco, a cui la Villa appartiene. È una selezione scelta di trenta abiti, in cui ricorrono motivi floreali presenti nelle collezioni botaniche del Giardino di Villa Monastero, accompagnata da quattro album con i relativi disegni e schizzi a mano dell’autore, artista e fashion designer di fama internazionale. Si affianca a trenta disegni per foulard a tema piccolo fiore e a quattro tirelle di foulard in seta con le varie prove cromatiche per ciascun motivo. A questi si aggiungono le famose borse e valigie, alcuni oggetti di arredo come poltrone e pouf dalla accesa cromia, bijoux e oggetti della quotidianità come ombrelli e contenitori, infine il servizio di piatti in ceramica con il motivo del bambù, corredati dalle posate e dai bicchieri personalizzati. Non può mancare l’effige dell’artista creata da Natino Chirico, grande amico di Ken, che accoglie i visitatori nello spazio espositivo. La mostra, visitabile fino al 10 ottobre, è compresa nel biglietto di accesso alla Villa.

D.D.S.