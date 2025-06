Un weekend sulle note delle bande

Musica per bande in luoghi sacri. È quanto porterà il fine settimana in Brianza: a Carate due storici corpi bandistici uniranno le forze per un unico concerto, a Lissone uno degli ensemble più antichi del territorio incrocerà gli strumenti con un’altra talentuosa formazione. Si comincerà sabato alle 21 a Carate, dove la Basilica romanica di Agliate, in via Cavour, farà da scenario per l’evento “Musica d’estate“: a esibirsi saranno il Corpo musicale Santi Ambrogio e Simpliciano di Carate e gli strumentisti del Corpo Musicale Albatese. L’ingresso è libero.

A Lissone, invece, domenica alle 21 sul sagrato della chiesa prepositurale di piazza Giovanni XXIII ci sarà il Concerto in onore dei Santi Pietro e Paolo, che schiererà i padroni di casa del Corpo Bandistico Santa Cecilia 1858 assieme al Corpo Musicale di San Pietro all’Olmo, entrambi diretti da Roberto Turriani. L’appuntamento fa parte della rassegna “Musica in villa, musica in piazza, musica nei cortili“. In caso di maltempo l’evento si terrà nel teatro della parrocchia della frazione di Santa Margherita, in via De Amicis. Anche qui l’ingresso è libero.

F.L.