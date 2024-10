Antonio Albanese festeggia i 60 anni. Da attore non (La) Qualunque

Oggi, 10 ottobre, compie 60 anni Antonio Albanese, eclettico attore e regista 'papà' di personaggi del grande schermo come Cetto La Qualunque, Epifanio Gilardi, Pacifico, Alex Drastico, Ivo Perego, Pier Piero e Frengo.

Nato ad Olginate, in provincia di Lecco, nel 1964, dopo i primi passi mossi nella radio locali, comincia ad esibirsi allo Zelig di Milano. "Il Tg delle vacanze", il "Maurizio Costanzo show" e il varietà "Su la testa!" (condotto da Paolo Rossi) lo fanno conoscere al pubblico televisivo ma il successo arriva con "Mai dire Gol" della Gialappa's Band dove nascono i suoi irresistibili personaggi che, in seguito, proporrà anche in "Mai dire Domenica" e "Mai dire Lunedì" condotti dal Mago Forest e a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. Quindi la svolta del grande schermo: l'Uomo d'acqua dolce, dopo una carriera nel ruolo di Cetto La Qualunque e di altre figure paradossali, specchio dell'Italia di questi anni, Albanese propone riflessioni sull'amore - sentimento destinato a durare Come un gatto in tangenziale - (questo film, come altri, ha avuto dei sequel) e su molti altri aspetti della vita odierna, con personaggi che rappresentano l'uomo medio. Tratta temi come l'immigrazione, il lavoro, la situazione economica delle famiglie e i loro sogni, fino al successo di quest'anno di 'Un mondo a parte'. Ora l'attore lecchese compie gli anni e si prepara a calcare di nuovo le scene a teatro con Personaggi, scritto con Michele Serra, dove ripropone la varia umanità dei supoi personaggi più celebri. La prima tappa della tournèe sarà al teatro Ariston di Sanremo il 7 novembre 2024.