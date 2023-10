Roger de La Fresnaye in mostra al Museo d’Arte di Mendrisio, omaggio al maestro dimenticato

Milano – Roger de La Fresnaye (1885-1925) è stato una delle figure di spicco del cubismo tra gli anni Dieci e Venti. Nonostante questo, il suo nome è caduto nell’oblio per diversi anni, rinnegato dalla stessa patria, la Francia, a causa della sua vocazione elegante e ricercata che tanto si discostava dall’estremismo dei padri fondatori del cubismo, Picasso, Braques e Gris.

Per rendere omaggio a questo straordinario pittore interprete del suo tempo, fino al 4 febbraio 2024 sarà possibile ammirare oltre cento sue opere all’interno del Museo d’Arte di Mendrisio.

Si tratta della prima esposizione dedicata a La Fresnaye in Svizzera e in ambito culturale in lingua italiana, che si propone di riscoprire un’importante figura dell’arte di inizio Novecento, attraverso un percorso espositivo che tocca l’intera carriera del pittore: dagli esordi di derivazione simbolista, passando per la drammatica esperienza durante la Grande Guerra, fino allo sviluppo a tutto tondo della sua straordinaria produzione cubista.

Alcune delle opere più importanti dell’eccentrico artista fanno oggi parte delle collezioni dei maggiori musei francesi e americani, come il Centre Pompidou, il Musèe d’art moderne de Paris, il MoMA e il Metropolitan Museum of Art of New York, alcune delle quali prestate al Museo di Mendrisio proprio per dar forma a questo percorso. Nonostante la poca fama in epoca moderna, i lavori di La Fresnaye parteciparono ad alcune delle mostre che segnarono la storia dell’arte degli anni Dieci e Venti, tanto che Picasso lo inserì all’interno della rosa di artisti che non sarebbero potuti mancare all’Armory Show, anche conosciuta come International Exhibition of Modern Art, la prima mostra di arte moderna organizzata negli Stati Uniti. Per la prima volta, con questa esposizione, il pubblico statunitense da tempo abituato al realismo, entra in contatto con l’avanguardia dei fauve, dei cubisti e dei futuristi.