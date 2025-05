Quando tutti sanno tutto

Beruschi

Complimenti vivissimi a tutti i parlatori seriali, in primis quelli delle tv: scatenati soprattutto sulle notizie del nuovo Papa. Da una parte bisogna dire che l’emozione ci ha sorpreso un po’ tutti nell’assistere all’antico rito di piazza San Pietro e alla fumata bianca da quel camino, guardato a vista dal gabbiano; quando poi abbiamo visto affacciarsi quel Cardinale, sconosciuto alla maggior parte, conoscere il suo nuovo nome, antico e forte, come Leone, sentire le sue prime parole, beh, forse una lacrima di gioia si è affacciata ai nostri occhi. L’entusiasmo e la gioia rimangono, nonostante tutto il continuo cicaleccio televisivo e le ripetizioni che si ripetono; per fortuna spunta il sorriso, in mezzo a tanto parlare, pensando ai tuttologi, che hanno sbagliato in pieno le loro previsioni, che si sono disperse come il fumo di quel camino. Leone XIV: un nome importante, che ci riporta a scuola, alla storia; un cognome familiare, che ci ricorda i primi approcci con la religione e ai prevosti conosciuti negli anni. Grazie, ma adesso ci fate sapere che cosa succede al mondo? A dir la verità, qualcuno ha cominciato a ricordarsi di tutti gli altri problemi.