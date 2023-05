X Factor 2023, Morgan torna in giuria dopo 9 anni di assenza

Milano – Dopo 9 anni di assenza, torna sul tavolo dei giudici di X Factor, Marco Castoldi, in arte Morgan. L’annuncio è arrivato oggi durante la presentazione della nuova edizione del programma di Sky. Insieme a Morgan ci saranno il veterano Fedez, arrivato alla settima partecipazione nello show, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. Insieme a loro, come l’anno scorso ci sarà sul palco a presentare gli aspiranti cantanti Francesca Michelin.

“Siamo molto felici di riaccendere, insieme con Sky, questa nuova stagione di X Factor – dice Marco Tombolini, numero uno di Fremantle, la società che produce lo show insieme a Sky – realizzare questo programma è una sfida che ogni anno ci spinge ad alzare l'asticella. L'obiettivo è intercettare i futuri talenti, i gusti musicali e raccontare una generazione bellissima. Lo faremo con Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez, garanzia di una giuria di grandissima qualità, competenza ma, soprattutto, mentori appassionati dei nostri ragazzi. Accanto a questo meraviglioso terzetto, un giudice storico come Morgan, che al tavolo di X Factor ha lasciato sempre il segno. Un cast importante impreziosito dalla presenza di Francesca Michielin, che su questo palco è nata come cantante e si è affermata come brava conduttrice».

Le registrazioni delle audizioni, che richiamano migliaia di giovani (e meno giovani) da tutta Italia, si svolgeranno l’11, il 12, il 18 e il 19 giugno all'Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1). Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono disponibili a questo link. L'età minima per partecipare è 12 anni compiuti.