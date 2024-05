Marica Pellegrinelli mamma tris, l’annuncio della nascita della figlia con il compagno William Djoko

Milano, 11 maggio 2024 – Marica Pellegrinelli mamma tris: la modella bergamasca ha annunciato la nascita della terza figlia Ariela Wilhelmina, avuta dal compagno William Djoko. La piccola è nata il 29 aprile all’Ospedale Macedonio Melloni di Milano, ma la coppia ha preferito aspettare qualche giorno prima di rendere pubblica la notizia.

Per Pellegrinelli si tratta della terza figlia dopo Raffaela Maria, 12 anni, Gabrio Tullio, 9 , avuti dall'ex marito Eros Ramazzoti. Per Djoko invece si tratta della prima esperienza con la paternità, anche se ha accolto nella sua vita con amore i figli di Marica ed Eros, considerandoli parte integrante della propria famiglia.

Il lieto annuncio è arrivato ieri, via Instagram. Marica ha condiviso sul suo profilo social alcuni scatti della casa addobbata a festa, poi una fotografia di un abbraccio con la piccolina e accanto la didascalia: “Eccoti qui, finalmente con noi”. Poi, ancora: “Ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile. Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia”. E infine: “Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme”.

Marica Pellegrinelli annuncia la nascita della terza figlia (Foto Instagram)

Marica e William hanno scelto un nome particolare per la loro bambina. Ariela ha origini ebraiche e assume il significato di "leone di Dio"; Wilhelmina significa invece “protetto dalla volontà” ed è un omaggio che la coppia ha fatto alla madre di Djoko che è venuta a mancare nell’ottobre 2023.

Marica Pellegrinelli e William Djoko con la loro figlia (Foto instagram)

William Djoko, classe 1984, ha 39 anni ed è un dj e produttore musicale di genere house. Nato in Olanda, il padre è camerunese e la madre ha origini ucraine e olandesi. Lui e Marica fanno coppia da due anni.

Marica Pellegrinelli e William Djoko (Foto Instagram)

In un’intervista, la modella ha raccontato come si sono conosciuti: “Nel giugno 2019 mi stavo separando (da Eros Ramazzotti, ndr), vado a un evento di lavoro, lui suonava… me lo presentano, mi chiede come mi chiamo e capisce America invece che Marica e mette in consolle la canzone This is america. In quel periodo ero molto stressata, aspettavo che uscisse il comunicato di separazione e mi dicevo: non può piacerti uno che hai visto per un minuto”. Poi è arrivata una seconda chance: “Due anni esatti dopo, eravamo a una cena di compleanno di un’amica comune. Me lo presentano di nuovo e io mio ricordo di lui, abbiamo parlato dell’equivoco di America e da allora non ci siamo più lasciati. Prima di lui, nessuno non era mai entrato in casa mia, non avevo mai presentato nessuno ai miei figli”. Nessuna tensione con Eros, anzi. La famiglia allargata sembra essere in piena sintonia.