Lucilla Fatina del Sole, chi è la cantante di baby dance che ha conquistato social e famiglie

Con oltre 366mila iscritti in un paio di anni sul suo canale Youtube e più di 297 milioni di visualizzazioni, Lucilla può ben definirsi la Fatina del Sole: tutto quello che sfiora risplende. Sorriso contagioso, età indefinita, come tiene a precisare glissando sui suoi dati personali, la beniamina dei piccoli con le sue canzoni ha conquistato il pubblico di tre generazioni. Bambini, genitori e nonni si lasciano trasportare dalle sue irresistibili baby dance, da "Tutti gli animali" che ha 49 milioni di visualizzazioni fino all'ultimo singolo, L'Unicorno, scritto da Fabrizio Casalino e presentato in anteprima a Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio.

Ed è da qui che Lucilla, star dell'etichetta discografica Alman Kids, ideata da Alberto Mantovani, ha iniziato la tournée che questa estate la porterà sui palcoscenici di teatri, arene, centri commerciali e nei principali parchi divertimento di tutta Italia.

Ma chi è davvero Lucilla e come nasce?

"Lucilla nasce dall'unione delle mie più grandi passioni: il canto, la danza e l'amore per i bambini".

Cosa fa Lucilla nella realtà: dove abita e qual è il suo nome completo?

"Il mio nome è semplicemente Lucilla, abito sul Sole e faccio la fata a tempo pieno"

Oltre 366mila iscritti su Youtube dal 22 gennaio 2021 a oggi, 25.794 amici su Facebook e 23.800 follower su Instagram. Qual è il segreto di questo successo?

"Il segreto è la passione che metto in tutto ciò che faccio. E' molto bello entrare con la musica nelle case delle famiglie e ancor più bello è vedere il pubblico dal vivo durante i miei show. Mi emoziona vedere il ritorno di affetto e di euforia dall'altra parte del palco, il coinvolgimento dei bambini e degli adulti che conoscono a memoria i testi e le coreografie delle mie canzoni. Credo che la musica non abbia età, piace a tutti. Le mie canzoni sono trasversali, mettono d'accordo tre generazioni: bambini, genitori e nonni".

Cosa fa Lucilla quando non canta?

"Quando sono sul Sole mi riposo, faccio sport, rispondo ai messaggi dei miei piccoli fan e dei loro genitori".

Cosa ti scrivono bambini e genitori?

"Dai bambini ricevo soprattutto disegni, ma anche messaggi molto teneri. Tra tutte le lettere che ho ricevuto dai genitori ricordo quella scritta dalla mamma di un bimbo con gravi difficoltà del linguaggio. Mi ha raccontato che suo figlio riusciva a imparare le parole grazie alle mie canzoni e questo gli consentiva di relazionarsi meglio con la famiglia e superare le sue difficoltà di apprendimento e di socializzazione. Quella lettera mi ha riempito il cuore di gioia, perché ha dato un significato più profondo a quello che faccio”.

Quali progetti hai per il futuro?

"Ho presentato in anteprima a Leolandia il mio ultimo singolo, L’Unicorno, dedicato alla figura mitologica più amata dai piccoli. Il messaggio della canzone è ispirato all’importanza della fantasia e al potere dell’immaginazione. Il singolo esce il 16 maggio insieme al video, in vista del mio nuovo album previsto per fine estate"

Quello che Lucilla non dice è che, lavoro a parte, tra un video su Youtube e una tournée sulla terra, ha avuto il tempo di laurearsi in Scienze dell’Educazione. Perché quelle della baby dance non sono solo canzonette ma rappresentano spesso il primo approccio dei più piccoli con la musica, un modo ludico-didattico per imparare il ritmo, aiutare i bambini nella socializzazione e nel coordinamento psicomotorio. Se poi le canzoni trattano anche temi educativi, come l’alfabeto, i numeri, i colori, le forme, spiegati in modo semplice e divertente, ecco svelato il segreto di Lucilla, la fatina che ha conquistato intere famiglie e scalato i social.