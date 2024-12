La font miracolosa per passà el Veglion

e Fabio WolfLà in fra la via Farini e l’Isola, indove ona volta l’era tutta campagna, la gh’è fin del 1507 ona gesa voluda del Carlo II d’Amboise, per onorà ona font miracolosa che l’aveva guarii de on brutt mal: Santa Maria a la Fontana. L’architett l’era el famos Amadeo che l’ha faa su on gioiell del Rinasciment, anca se la facciada l’è snaturada del restauro noeuvcentesch. Chì te podet ancammò vedè l’acqua che la sgorga de ona preja antiga in mezz a on chioster meraviglios, tutt affrescaa de la bottega del Luini, indove on temp la gh’era ona gran vasca per bagnass in de l’acqua miracolosa. Incoeu l’acqua che la vegn foeura l’è quella del sindich, se sa no se l’è ancammò portentosa, ma, senza savè né legg né scriv… Sott a i chioster del Bramante gh’è on bell teater de quasi quattercent post, la Sala Fontana, che del 2000 l’è la sed de Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione che l’ha portaa innanz in di ann la sperimentazion e la valorizziazion di giovin attor, cont la rivisitazion de i classici fin al teater contemporani. Propi chì a gh’è on’idea minga mal per passà el Veglion in allegria: el “Clown Gala” de quej ballabiott del Collettivo Clown. On varietà forsennaa cont artist de tutt el mond, comicità mirabolant, se rid a creppapanscia. In scena el Duo Meroni Zamboni, la Super Casalinga, el Luca D’Addino e tanti alter. Per finì in bellezza, musica dj set Mamasound cont brindisi e panatton. E allora… auguri! Se vedomm in del 2025, luster e fiammant!