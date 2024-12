La cultura un ponte per le periferie

Razzante*

La cultura può rappresentare un ponte tra le persone e uno strumento per rafforzare il tessuto sociale delle periferie. Nei giorni scorsi se n’è avuta conferma in occasione del Gran galà lirico promosso nel quartiere Corvetto, finito al centro della cronaca delle ultime settimane per episodi assai spiacevoli. La Chiesa della Medaglia Miracolosa è stata il palcoscenico di un concerto lirico che ha unito arte, solidarietà e comunità locali e al quale hanno partecipato oltre 700 persone. Le offerte raccolte sono state destinate al reparto di Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli. A promuovere l’iniziativa l’associazione culturale “Art&Music Insieme”, fondata nel 2017 con lo scopo di divulgare e promuovere la musica lirica e classica in tutto il territorio milanese, realizzando eventi musicali gratuiti per consentire l’accesso a tali spettacoli agli appassionati di musica lirica appartenenti alle classi meno abbienti, sfruttando virtuose sinergie con istituzioni, enti e fondazioni milanesi e lombarde. Al vertice dell’associazione il soprano Katerina Adamova, che ricopre i ruoli di presidente e direttore artistico. "Fra i nostri scopi - dichiara Antonio Mazzei, responsabile organizzativo dell’associazione - non vi è solo quello di rendere accessibile a chiunque la bella musica, ma anche quello di permettere a tutti di visitare luoghi storici difficilmente aperti al pubblico. Infatti agli eventi associamo sempre visite guidate e dissertazioni teologiche e filosofiche sui brani in programmazione tenute da maestri e docenti della materia. In vista del Natale abbiamo promosso diversi concerti: sabato 14 alle 16 all’Ambrosianeum, martedì 17 alle 18,30 a Villa Litta di Affori, domenica 22 alle 16 a Villa Mirabello. Inoltre sabato 21, sempre alle 16, è prevista la commedia “Estranei molto intimi”".

*Docente di Diritto dell’informazione Cattolica