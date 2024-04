Il ritorno del “metallo pesante”: Judas Priest e Saxon al Forum

Milano, 3 aprile 2024 – Sarà un ritorno ai favolosi anni Ottanta, quando la New Wave of British Heavy Metal la faceva da padrona sui palchi di mezzo mondo. Ma non solo. Perché i Judas Priest – di scena sabato alle 21.20 al Forum di Assago preceduti da Saxon (ore 20) e Phil Campbell And The Bastard Sons (18.45) – suonano nel presente e guardano al futuro. Il loro ultimo album “Invincible Shield“, pubblicato lo scorso marzo, mostra una band in piena forma. Undici tracce convincenti e undici riff grintosi, che non fanno troppo rimpiangere le hit degli anni d’oro. Certo, nella setlist degli ultimi concerti del tour europeo partito lo scorso 11 marzo da Glasgow, in Scozia, il loro album di maggior successo, “British Steel“, anno di grazia 1980, è rappresentato con quattro tracce: “Breaking the Law“, “Living After Midnight“, “Metal Gods“ e “Rapid Fire“. Ma, subito dopo, viene il nuovo disco, con tre canzoni proposte: la titletrack “Invincible Shield“, “Panic Attack“ e “Trial by Fire“.

L’unica data italiana del tour “Metal Masters“ sarà speciale, perché, come avete già capito, i Judas Priest chiuderanno una serata che proporrà altre due band che non hanno bisogno di troppe presentazioni. L’ex chitarrista dei Motörhead Phil Campbell, insieme ai suoi Bastard Sons, è una garanzia di hard rock sporco e veloce. I Saxon, poi, sono un altro dei gruppi di punta dell’ondata New wave of British Heavy Metal e nel 1980 hanno pubblicato un album indimenticabile come “Wheels of Steel“, non troppo lontano nel titolo da quello proposto dai Judas Priest lo stesso anno. Parliamo di “metallo pesante“ senza troppi fronzoli. La voce del frontman dei Judas Priest, Rob Halford, è ancora una garanzia. Sì, è vero, gli anni passano anche per il buon Rob, ma nell’ultimo album della band nata a Birmingham il cantante dimostra di tenere ancora botta con onore. E chi ha visto i precedenti show europei del gruppo, testimonia che Halford è in ottima forma vocale. Quanto ai Saxon, anche loro non si fermano all’amarcord: lo scorso 19 gennaio hanno pubblicato un nuovo disco, “Hell, Fire and Damnation“, e il cantante Peter “Biff” Byford dal vivo non si risparmia.

Il Forum sembra andare verso il tutto esaurito. Solo in un paio di settori del palazzetto ci sono ancora posti disponibili su Ticketone. Il parterre è “sold out“ da mesi. Lo spettacolo, organizzato da Vertigo, attira metallari vecchi e nuovi. Perché la New Wave of British Heavy Metal ha prodotto band, dagli Iron Maiden ai Judas Priest fino ai Saxon, che non hanno nessuna intenzione di abbandonare i palchi, almeno per ora. Gruppi duri come il metallo.