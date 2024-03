Grande Fratello Vip, vince Perla Vatiero. I primi momenti fuori dalla Casa per Simona Tagli, Greta Rossetti e Rosy Chin

Milano, 26 marzo 2024 – Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello Vip. Dopo quasi sette mesi dall’inizio del reality show, il pubblico ha deciso di far trionfare la 26enne salernitana. Seconda classificata Beatrice Luzzi, che era favoritissima e che era stata la prima concorrente ad aggiudicarsi la finale. Le due donne avevano superato indenni il televoto precedente, che aveva visto l’eliminazione delle due milanesi Rosy Chin (terza classificata) e Simona Tagli (quarta). Poco prima, invece, era uscita dalla casa l’altra lombarda, Greta Rossetti. A lasciare il gioco, sempre durante la serata Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Sergio d’Ottavi.

Ma come sono andati i primi momenti dopo la fine dell’ultima puntata? Grande entusiasmo e soddisfazione per tutti.

Arrivata in studio, Simona Tagli ha potuto riabbracciare la figlia Georgia, 19 anni, e sua mamma Luisa, come mostrano alcuni scatti postati nelle stories di Instagram. E questa mattina, la presentatrice tv ha lasciato un video messaggio per i suoi fan suoi sui canali social, mentre sorride e si batte il cuore con una mano: “Ringrazio tutti gli amici di Instagram e Twitter, veramente dal cuore”. La bacheca è stata subito invasa da numerosi commenti: “Sei simpaticissima”, “Una donna di classe”, “Una bellissima persona”. E c’è chi spera in un nuovo futuro televisivo: “Sei stata una scoperta, grande rivelazione di questo programma, spero di vederti in contesti migliori” e “Ti auguro il meglio, magari anche di vederti di nuovo in tv, con Beatrice”.

Simona Tagli (Foto Instagram)

Greta Rossetti ha rivolto un pensiero a tutti i suoi follower con una fotografia scattata in treno, dove manda un bacio. E la didascalia: “Una sola parola, grazie”. Poi, in un video mostra che Sergio D’Ottavi – il giovane con cui ha iniziato una relazione nella Casa – è insieme a lei.

Greta Rossetti (Storia Instagram)

Ma se Greta si mostra serena e felice, non si può dire altrettanto per suo fratello, Josh. Da qualche ora è diventato virale un video in cui il giovane prende a calci e pugni la macchina di Massimilano Varrese. Rossetti sembrerebbe urlare contro tutte le persone che cercano di fermarlo, invano, e spintona addirittura la fidanzata Monia La Ferrera (ex di Varrese ed ex concorrente del Gf Vip, ndr). I due si sono conosciuti a Cinecittà, quando la donna è stata eliminata dal gioco e il giovane si trovava in trasmissione per fare una sorpresa a sua sorella: tra i due è scattato un colpo di fulmine.

Ma perché questa reazione così violenta ed esagerata? La spiegazione sarebbe stata data da Stefano Miele (altro ex concorrente del reality) che, dopo essere rimasto senza parole davanti a quanto visto, è riuscito poi a fare una diretta su Instagram in cui ha spiegato il motivo furia di Josh nei confronti di Massimiliano.

Sembra che quest’ultimo abbia scoperto che Monia si è fidanzata con il fratello di Greta e che per questo le abbia fatto un applauso: “Avete sentito cosa è successo? In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti. Quindi dico no alla violenza”. Per il momento tutto tace sul profilo social di Josh Rossetti. Sarebbe però interessante avere la sua versione dei fatti in modo da capire davvero come sono andate le cose.

Silenzio, invece, da parte di Rosy Chin, che sicuramente ha trascorso la serata insieme alla sua famiglia. Ieri sera, poco prima che uscisse dalla casa, per la chef che ha un ristorante a Milano, sono arrivati a sorpresa i tre figli – Elizabeth, Thomas e Samuel – accompagnati da Paolo, suo marito nonché socio in affari.