Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024: da Masterchef all’avventura da naufrago

Varese – Il cast della prossima “Isola dei Famosi” – che sarà condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria – inizia a delinearsi. Gli ultimi rumors danno per certa la presenza come naufrago del vincitore della passata edizione di Masterchef, l’istrionico varesino Edoardo Franco. Il trionfatore del cooking show dovrebbe quindi affiancare gli altri due concorrenti dati ormai per certi: Marina Suma (protagonista del film cult “Sapore di sale”) e Joe Bastianich (altra vecchia conoscenza di Masterchef).

Edoardo Franco, 27 anni, ha conquistato tutti (pubblico e giudici) con il suo talento per la cucina. Una passione coltivata da completo autodidatta. Tatuaggi sulla pelle, capelli lunghi e baffi da moschettiere ha agguantato la vittoria, piatto dopo piatto. Spirito inquieto, Edoardo ha studiato all’alberghiero Giovanni Falcone di Gallarate, specializzandomi in sala e bar, ma ha presto scelto di lasciare l’Italia, andando in Svezia, dove ha lavorato come cameriere.

Successivamente il rientro a casa e l’impiego in un hotel di Milano. Per poi tornare in Germania, lavorando come barman e rider. Dopo la vittoria, in un’intervista a Il Giorno, aveva spiegato di “dover fare ancora tanta strada”. “La gente pensa che avendo vinto Masterchef sia diventato il cuoco più bravo del mondo – aveva detto -. Storie! So solo cucinare bene e fare dei buoni piatti. Ma devo crescere e fare la mia gavetta". Ora questa nuova avventura nel reality show Mediaset.